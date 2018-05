Quakenbrück. Ein Orchesterkonzert mit zwei Gruppen aus verschiedenen Ländern, die nur wenige Tage zum gemeinsamen Üben hatten – kann das gut gehen? Viel mehr als das: Es war beeindruckend, mit welcher Leidenschaft und Intensität 50 junge Musiker zusammenwuchsen und eine ungeahnte Harmonie ausstrahlten.

Das Orchestre Symphonic de Conservatoire d’Alençon und das Jugendsinfonieorchester der Kreismusikschule Osnabrück spielten berühmte Melodien aus Film und Konzertsaal. Der prasselnde Beifall war verdient; auch das Kinderorchester Kunterbunt aus Quakenbrück erntete großen Applaus von der Zuhörerschaft dieses außergewöhnlichen deutsch-französischen Gemeinschaftswerkes.

Von der Leitung – und Leistung – der Dirigenten Thierry Bernard, Thorsten Scholz, Walter Kruse und Sabrina Stutzky ließen sich nicht nur die Protagonisten auf der Bühne mitreißen, sondern auch das Publikum mit Ehrengästen aus der Politik und Sympathisanten der deutsch-französischen Partnerschaft. Anspruchsvoll war vor allem der erste Teil mit populärer klassischer Musik. „Prelude aus Carmen“ von Georges Bizet – schon diese Ankündigung weckte Vorfreude auf weltweit bekannte Opernmelodien; statt „Auf in den Kampf“ empfanden die Zuhörer den Appell eher als „Auf ins Vergnügen“ – ins akustische natürlich.

Kinderorchester Kunterbunt begeistert Publikum

Es fällt schwer, bestimmte Stücke aus dem vielfältigen Programm oder gar einzelne Orchestergruppen herauszuheben, denn die musikalischen Darbietungen an Instrumenten wie Geige, Klarinette, Pauke, Kontrabass oder gar Gitarre waren allesamt hörenswert. Fantasie aus Carl Maria von Webers Oper „Der Freischütz“ (op. 36) von Max Rhode, die Sinfonie Nr. 5, IV. Satz von Peter Tschaikowsky, Amigo oder auch Rondo nach André (Felix Jamosa): Es war für nahezu jeden Geschmack etwas dabei. Spürbares Lampenfieber bei den kleinen Musikanten des Kinderorchesters Kunterbunt, aber auch sie holten sich – behutsam dirigiert von Sabrina Stutzky – mit schwierig zu beherrschenden Instrumenten leicht und hingebungsvoll ihren verdienten Beifall ab.

Dann lauschte das Publikum gebannt, ja verzaubert unsterblichen Filmmelodien: Erinnerungen an die Szene auf dem Deck des Unglücksdampfers wurden geweckt mit „Titanic“ von James Horner. Dass internationale Komponisten – Lalo Schifrin, Ramin Djawadi, John Williams – die Musik zu „Mission Impossible“, „Game of Thrones“ oder „Star Wars“ schrieben, wussten bestimmt viele nicht, aber Thorsten Scholz & Co. klärten humorvoll auf – auch über die Titelmelodie aus der altbekannten Serie „Ponderosa“.

Moderation mit Augenzwinkern

Klassik muss nicht immer ernst sein: Die augenzwinkernden Erläuterungen von Thierry Bernard erzeugten Gelächter im Saal, auch Sabrina Stutzky moderierte sehr amüsant, und dass Walter Kruse bei einem „Rücktritt“ fast vom Podest gefallen wäre, wenn ihn Bernard nicht gehalten hätte, konnte man getrost unter Völkerverständigung verbuchen.

Viele hätten gern mehr als nur eine Zugabe gehört. „Was brauchen wir Dolmetscher? Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Jahr“, resümierte Bürgermeister Matthias Brüggemann, nachdem Carmens Torero ein letztes Mal Schwung und Dynamik in die Reihen gebracht hatte.