Quakenbrück. Für 300.000 Euro will die Stadt Quakenbrück in der Neustadt ein Begegnungszentrum bauen. Völlig unklar ist aber bislang, wer Träger dieser Einrichtung werden soll. Der Ausschuss für Planen und Bauen will zunächst ein Konzept sehen.

Der Standort für das geplante Begegnungszentrum soll nahe der Sportanlage an der Tilsiter Straße im Stadtteil Neustadt liegen, so viel steht fest. Doch in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses zeigte sich, dass das vor einem Jahr ins Gespräch gebrachte Projekt noch mehr Fragen aufwirft, als es Antworten gibt. Heinrich Bley (CDU) stieß die Diskussion mit zwei Nachfragen an: „Wer ist verantwortlich für das Gebäude? Und wer pflegt es?“ Das sei bisher überhaupt nicht klar. „Wir können doch nicht auf blauen Dunst hin etwas planen“, schob er nach.

Wuller: Kein verkehrter Ansatz

Frank Wuller, stellvertretender Stadtdirektor und Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen, nickte zustimmend. „Dieser Hinweis ist richtig“, sagte er. Es sei „kein verkehrter Ansatz“, erst einen Betreiber zu finden und dann zu planen. Genau das aber hatte die Verwaltung in der Tischvorlage vorgeschlagen, sie wollte einen Architekten mit der Planung des Begegnungszentrums beauftragen. 59.000 Euro stehen in diesem Jahr für einen ersten Bauabschnitt zur Verfügung. Nach kurzer Debatte waren sich die Ausschussmitglieder einig, dass vor einem Planungsauftrag erst einmal ein Nutzungskonzept vorgelegt werden müsse. „Das sollte die Verwaltung ermitteln“, sagte Ausschussvorsitzender Ludger Greten (CDU). „Die Grundidee, in der Neustadt ein Begegnungszentrum zu schaffen, ist unverändert gut.“ Das sah auch Paul Gärtner (SPD) so, „es muss ein Treffpunkt für die Neustadt werden. Darum geht es.“ Damit war der Planungsauftrag erst einmal vom Tisch.

Rahmenplan sieht Begegnungszentrum vor

Darum geht es: Das städtebauliche Entwicklungskonzept für das Sanierungsgebiet „Soziale Stadt“, das der Stadtrat im Dezember 2016 verabschiedete, sieht auch die Verbesserung des Zusammenlebens und der Freizeitgestaltung in der Neustadt vor. Empfohlen wird, den früheren Kynast-Sportplatz an der Tisiter/Görlitzer Straße zu reaktivieren und die Zusammenarbeit mit dem Sportverein Schwarz-Weiß Quakenbrück mit Blick auf die Integrationsarbeit zu vertiefen. Die CDU-Stadtratsfraktion beantragte im Juni 2017, auch den Bau eines Begegnungszentrums an dieser Stelle vorzusehen, das im Rahmenplan angeregt wird.

Befragung: Bewohner wünschen sich Sportanlage

Quartiersmanagerin Mareike Schmidt hatte die Einwohner sowie die Vereine und Verbände im Sommer 2017 zu einem Workshop eingeladen, um die Bedürfnisse und Wünsche abzufragen. Das Ergebnis der Bürgerbefragung: Die Bewohner in der Neustadt wünschen sich eine funktionsfähige Sportanlage, Vereine hoffen auf einen abschließbaren Hauptplatz und einen frei zugänglichen Nebenplatz für die Fläche an der Görlitzer Straße. Auch ein Vereinsgebäude sei thematisiert worden, erklärte Schmidt. Es würden mindestens vier Umkleidekabinen benötigt, Sanitäranlagen, ein Geräteraum, eine Küche, ein Büro oder ein multifunktionaler Aufenthaltsraum. „Das Projekt wird insgesamt als große Chance für den Stadtteil gesehen“, hatte die Quartiersmanagerin damals festgestellt. Das Begegnungszentrum soll auch für nicht sportliche Zwecke genutzt werden können, als Treffpunkt, Veranstaltungsraum, als niedrigschwellige Anlauf- und Beratungsstelle.