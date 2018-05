Quakenbrück. Die Artland-Bäderbetriebsgesellschaft hat vier Omega Startblöcke „OSB11“ (Olympischen Startblock) angeschafft. Der erste Einsatz des Startblocks OSB11 erfolgte laut Pressemitteilung zu den Olympischen Spielen in Peking.

Seitdem habe diese Bauart und das Design dieses Startblocks den nationalen und internationalen Schwimmsport revolutioniert. Durch die erhöhte Neigung der Trittfläche auf 10 Grad und die Möglichkeit, die zusätzliche hintere Fußstütze zu verstellen, werde dem Athleten in seinem kraftvollen Absprungverhalten die beste Unterstützung geboten.

Standard bei Wettkämpfen ab Landesebene

Heiko Boknecht als Abteilungsleiter der QTSV Schwimmabteilung und Christian Gärtner als Trainer freuen sich über die Anschaffung. „Nun können das Training optimiert und die Wettkämpfe in Quakenbrück noch professioneller durchgeführt werden“, so Boknecht. „Die moderne Ausstattung bietet nun die Grundlage für ein optimales Starttraining, da diese Startblöcke inzwischen Standard bei Wettkämpfen ab Landesebene sind“, ergänzt Gärtner. Claus Peter Poppe sieht in der Anschaffung nicht nur den sportlichen Nutzen, sondern auch eine Anerkennung für die gute Arbeit der QTSV-Schwimmabteilung, die durch Erfolge auf nationalen und internationalen Wettkämpfen immer wieder auf sich aufmerksam macht.