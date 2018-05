Badbergen. Das Ende der Baustelle auf der Bundesstraße 68 im Ortsteil Lechterke ist in Sicht. In Fahrtrichtung Quakenbrück ist die Straße seit Freitag wieder befahrbar. Allerdings kommt es bis Ende des Monats noch zu Verkehrsbehinderungen.

Die Asphaltierungsarbeiten, die nach dem Neubau der Brücke über den Wasserlauf „Lechterker Rückleitung“ erforderlich geworden waren, sind in der vergangenen Woche ausgeführt worden. Die B68 bleibt aber bis Ende des Monats halbseitig gesperrt, weil in einem zweiten Bauabschnitt der Einmündungsbereich der Straße Burenstroaten erneuert werden muss. Auch der parallel verlaufende Radweg muss noch hergerichtet werden.

(Weiterlesen: Brückenbau auf B68 in Badbergen fast vollendet.)

Der Verkehr auf der B68 in Richtung Quakenbrück und in Richtung Bersenbrück wird in den kommenden zwei Wochen an diesem Nadelöhr halbseitig vorbeigeleitet, dazu sind Ampeln aufgestellt worden. Die Bauarbeiten hatten im Januar begonnen und kosten rund 510.000 Euro. Für Ärger sorgte auch die Umleitungsstrecke. Viel zu viele Autofahrer ignorieren sie und wichen auf Schleichwege aus. Anwohner im Badberger Außenbereich waren genervt.