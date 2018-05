Quakenbrück. Für das geplante Wohnquartier im nördlichen Teil der Bahnbrache will die Stadt Quakenbrück einen Investor suchen. Ein erster Kriterienkatalog für die gewünschte „qualitativ hochwertige Bebauung“ liegt auf dem Tisch. Nun beraten die Fraktionen.

Städteplaner Wilhelm Pörtner hat für die auf der früheren Bahnfläche zwischen Hasestraße und Stellwerk Mitte geplante Wohnbebauung erste Bedingungen für die vorgesehenen vier Wohnhöfe formuliert. Grundlage dafür ist der vom Stadtrat im vergangenen Jahr beschlossene städtebauliche Rahmenplan für das Sanierungsgebiet „Bahnflächen-Quakenbrück“. Bernd Caffier vom Sanierungsträger Baubecon, der die Stadt während des Verfahrens begleitet, stellte sie den Mitgliedern des Bauausschusses vor und erläuterte den Ablauf eines sogenannten Investorenauswahlverfahrens. Der Ausschuss nahm die Ausführungen zur Kenntnis und verwies das Thema zunächst zurück in die Ratsfraktionen.

Zwei- bis dreigeschossige Bauweise

Vorgesehen sind auf der Fläche zwischen Hasestraße, Bahnlinie, Ladestraße und Stellwerk Mitte vier eigenständige Wohnhöfe in zwei- bis dreigeschossiger Bauweise mit einer „klaren, deutlichen Gliederung“ und einer winkelförmigen Anordnung zur Bahntrasse. Dazwischen liegt eine zu gestaltende Grünfläche. 20 bis 30 Wohnheiten sind pro Wohnhof, die alle einheitlich gestaltet werden sollen, vorgesehen, insgesamt etwa 120 Wohneinheiten. Die Wohnungen sollen zwischen 50 und 100 Quadratmeter groß und geeignet sein für eine bis fünf Personen. „Einfamilienhäuser sind auf dieser Fläche nicht möglich“, erläuterte Caffier. Er hob hervor, dass der städtebauliche Rahmenplan und die von der Stadt geforderten Kriterien für die Art der Bebauung maßgeblich seien. Der Baubecon-Mitarbeiter empfahl der Stadt, bei der Suche nach einem Investor ein zweistufiges Auswahlverfahren anzuwenden. Zunächst solle die Qualifikation potenzieller Bewerber ermittelt werden, in einem zweiten Schritt müsse das Preisgericht die von Investoren vorgelegten Entwürfe samt Vermarktungskonzept beurteilen. „Es geht hier einzig und allein um die Konzeptqualität“, führte Caffier aus.

Investor soll durch Qualität überzeugen

Im Klartext: Es handelt sich um einen reinen Qualitätswettbewerb. Der Investor, der das überzeugendste Konzept präsentiert, bekommt den Zuschlag, nicht derjenige, der den höchsten Verkaufspreis zu zahlen bereit ist. Der Quadratmeterpreis, zu dem verkauft werde, lege ohnehin der Gutachterausschuss fest. Grundlage ist der Quadratmeterpreis vor der Sanierung – im Amtsdeutsch sanierungsunbeeinflusster Anfangswert genannt –, dazu kommt ein Ausgleichsbetrag pro Quadratmeter, weil das Gebiet durch die Sanierung an Wert gewinnt. Der Vorteil: Dieser Ausgleichsbetrag steht für weitere Vorhaben im Sanierungsgebiet zur Verfügung. Die Suche nach einem Investor – also von der Ausschreibung bis zur Vergabe durch ein Preisgericht – könne fünf bis sechs Monate in Anspruch nehmen, schätzte Bernd Caffier. Der nächste Schritt sei nun, genaue Rahmenbedingungen zu erstellen, die in ein Exposé mündeten, mit dem das Gelände am Markt angeboten werde.

Stadt will Einfluss auf Gestaltung behalten

„Wir wollen Qualität, da sollten wir die Latte schon sehr hoch hängen“, merkte stellvertretender Stadtdirektor Frank Wuller dazu an. „Wir wissen um die Verantwortung, eine so große Fläche in zentraler Lage zu gestalten“, sagte Ausschussvorsitzender Ludger Greten (CDU), deshalb müsse die Stadt großen Einfluss auf das Prozedere behalten. Andreas Henemann (Grüne) stimmte dem Verfahren der Investorensuche zu und wünschte sich, „dass die hohe Wohnqualität auch bis zum Schluss durchgehalten wird“. Das sei gewährleistet, antwortete Wuller. Die gestalterischen Festsetzungen im dann aufzustellenden Bebauungsplan „können wir eng schnüren“.

Gärtner: Wir sind der Fachausschuss

Eine Empfehlung an den Stadtrat, die Investorensuche zu starten, gab der Bauausschuss jedoch nicht ab, er verwies das Vorhaben zunächst zurück in die Fraktionen – sehr zum Missfallen von Paul Gärtner (SPD). „Wir sind hier der Fachausschuss und nicht der Verweisungsausschuss an die Fraktionen“, monierte er. Er bestehe darauf, dass „danach in der Hoheit des Bauausschusses eine Entscheidung getroffen wird“. Dem stimmten alle Ausschussmitglieder zu.