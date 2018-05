Menslage. Erstmals hat der Rat der Gemeinde Menslage im sanierten Heimathaus getagt. Darin ging es um die Zuschussanträge zweier Vereine.

Die Tagesordnung war klein, die Freude über den neuen Tagungsraum bei den Mitgliedern des Menslager Gemeinderates allerdings groß. Erstmals konnte Bürgermeister Jürgen Kruse (SPD) die Ratsmitglieder in der vollständig sanierten frühere Heimatstube im Kirchwinkel zur Ratssitzung begrüßen. Doch soll auch weiterhin der Sitzungsraum im Gemeindebüro genutzt werden. Das neue Heimathaus habe bei der Wiedereröffnung am vergangenen Samstag Aufmerksamkeit und großen Zuspruch gefunden, betonte der Bürgermeister. Der erweiterte Tagungsraum des Fachwerkgebäudes könne nun vielfältig genutzt werden, so auch weiterhin als Standesamt.

Geld für Awo-Zeltlager und Schützenverein Menslage

Einstimmig bewilligte der Rat zwei beantragte Zuschüsse. Für das achttägige Zeltlager der Arbeiterwohlfahrt (Awo) auf dem Schützenplatz in Hahlen, an dem sich in der Regel bis zu 40 Kinder aus den Gemeinden Menslage und Badbergen beteiligen, gewährt die Gemeinde einen Zuschuss von acht Euro je Menslager Teilnehmer.

Der Schützenverein Menslage von 1868, der sein 150-jähriges Bestehen feiert, erhält 70 Euro für den Jubiläumspokal und 170 Euro für ein neues Sportgewehr.