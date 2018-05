Quakenbrück. „Was ist mit dem Jungen los?“ – diese Titelfrage des Buches, aus dem Renate Ahrens in der Bücherei des Artland-Gymnasiums Quakenbrück (AGQ) las, war fast identisch auf den Gesichtern ihrer Zuhörer abzulesen. In der spannenden Geschichte aus Irland ging es um einen Jungen, dem Geld aus Diebstählen abgepresst wird. Er wird von den jugendlichen Helden Tobias, Emily und David verfolgt; daraus entwickeln sich gefährliche Ereignisse.

Renate Ahrens, 1955 in Herford geboren, studierte Anglistik und Romanistik, war zunächst als Lehrerin tätig, lebt in Dublin und Hamburg, ist Mitglied des PEN-Zentrums und schreibt außer Romanen und Theaterstücken vielgefragte deutsch-englische Kinderbücher.

Die Welt der Taschendiebe

Verständlich, dass ihr Publikum gebannt an ihren Lippen hing, als sie die Unterwelt der Taschendiebe und Hehler lebendig werden ließ. Die Geschichte: Emily, David und Tobias – zu Besuch in Dublin – entdecken im alten Steinbruch eine Tasche mit Geld und sehen einen Jungen flüchten. Sie verfolgen ihn anderntags bis in die City und beobachten, wie er seine frisch gestohlene Beute an zwei finstere Gestalten abliefern muss. Als die Männer Wind davon bekommen, dass er Geld abzweigt und versteckt, versucht das Trio, ihn zu warnen. Stoff genug für eine aufregende Story, und so herrschte zeitweise atemlose Konzentration, zumal in vielen Passagen Englisch gesprochen wurde.

Jugendbuchautorin stellt sich Schülerfragen

Nur kurz war die Enttäuschung, als sie das Ende nicht verriet, dann prasselten Fragen auf die Autorin ein. Woher sie ihre Ideen und Charaktere nehme? Aus ihrer Fantasie oder aus dem Alltag und Zeitungsberichten, war die Antwort. Freundschaften mit anderen Schriftstellern pflege sie nur einzelne. Mit ihren Büchern sei sie jetzt bei Verlagen und Lesern erfolgreich; als Neu-Autorin habe sie sich trotz mancher Rückschläge durchgebissen, ermunterte sie die Schüler, selbst zu Stift und Papier zu greifen. Neugierig waren viele auf handfeste Details wie den Zeitaufwand für ihre Romane oder auf ihre Einnahmen. „Ich kann davon leben!“, lachte die Autorin – sichtlich beruhigend für interessierte Novizen im Publikum.

Die Organisatoren Bernadette Barwig, Maria Sablotny, Andreas Wolting und Martin Hälker dankten der engagierten Jugendbuchautorin für ihren Besuch.