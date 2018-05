Quakenbrück. Das Stadtmuseum Quakenbrück beteiligt sich am Sonntag, 13. Mai, von 14 bis 17 Uhr am 41. Internationalen Museumstag. Der Aktionstag steht unter dem Motto „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“.

Ziel der jährlich stattfindenden Initiative ist es, die Öffentlichkeit auf das breite Spektrum der Museumsarbeit und die thematische Vielfalt der bundesweit etwa 6500 Museen aufmerksam zu machen. Mit dem Anliegen, die Museumslandschaft in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken, steht der Internationale Museumstag in Deutschland seit Jahren für die kulturelle Vielfalt und den Kulturföderalismus.

Sonderausstellung über Fritz Wolf

Der Eintritt in das Stadtmuseum Quakenbrück ist an diesem Aktionstag frei. Neben den Dauerausstellungen lohnt vor allem ein Besuch der neuen Sonderausstellung „Fritz Wolf und die Musik“. Der frühere Karikaturist der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden.