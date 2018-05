Quakenbrück . Die Stadt Quakenbrück hat die Planungen für den Ausbau einer Stichstraße an der Badberger Straße und zweier Erschließungsstraßen im Baugebiet „Steimelager Weg“ angeschoben.

Ende des Monats will die Stadtverwaltung den Anliegern die Konzepte präsentieren.

Die Stichstraße, die in etwa der Höhe des Kreisverkehrs von der Badberger Straße abzweigt, soll ausgebaut werden. Das beschloss der Stadtrat Ende vergangenen Jahres, rund 290.000 Euro stehen dafür bereit.

Die Straße wird sich auf einer Länge von 170 Metern in eine Asphaltstraße verwandelt. Dem Ausbauplan des Ingenieurbüros Westerhaus zufolge soll die Straße, deren Breite sich zum Ende hin auf 3,25 Meter reduziert, für ein geringes Verkehrsaufkommen ausgelegt sein. Mühlfahrzeuge können nicht in diese Stichstraße einfahren, weil es keinen Wendehammer gibt. Die Mülltonnen müssen zu einer Sammelstelle an der Badberger Straße geschoben werden. „Da ändert sich nichts, das ist schon heute so“, erläuterte stellvertretender Stadtdirektor Frank Wuller.

Verkehrsberuhigter Ausbau

Ausgebaut wird auch der sich in Richtung Artland-Gymnasium anschließende, 160 Meter lange und bislang unbefestigte Radweg. Zum parallel verlaufenden Graben bekommt die Straße eine Ökorinne, in der sich das Wasser sammelt und direkt in den Bach fließt.

Rund 2400 Quadratmeter Straße sollen im Baugebiet „Steimelager Weg“ gebaut werden. Hier ist vorgesehen, die Stichstraße Preussenburg und das westliche Teilstück der Straße Vossgarten herzurichten. Das Ingenieurbüro Westerhaus schlägt einen verkehrsberuhigten Ausbau vor. Auf der in Pflasterbauweise geplanten, rund 6,50 Meter breiten Fahrbahn sind alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt, es ist Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Während die Fahrbahn aus grauen Steinen besteht, sind die Stellplätze an anthrazitfarbenen Steinen und die Ausweichbuchten an roten Steinen zu erkennen. 280.000 Euro stehen im Etat 2018 dafür zur Verfügung. Die Mitglieder des Bauausschusses begrüßten die Pläne und lobten im Fall der Stichstraße den sich durch die örtlichen Gegebenheiten „wirtschaftliche und einfach Lösung“.

Ende Mai Anliegerversammlung

Mit den Ausbauplänen beschäftigen sich nun die Fraktionen des Stadtrates, am Montag, 28. Mai, werden sie den Anliegern in zwei getrennten Versammlungen vorgestellt, kündigte Frank Wuller an. Dann lägen auch die genauen Kostenschätzungen vor, so dass den Anwohnern der von ihnen zu zahlende Anteil ungefähr genannt werden könne. Der Stadtrat wird in seiner Juni-Sitzung endgültig über den Ausbau beschließen.