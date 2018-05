Quakenbrück. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast hat am Mittwoch das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik (DIL) besucht. Versprechen oder Zusagen hatte sie zwar nicht im Gepäck, dafür aber viel Lob.

Bereits nach einem ersten Gespräch hinter verschlossenen Türen mit Institutsleiter Dr. Volker Heinz, der ihr die Aufgaben und den Nutzen des DIL zunächst einmal in der Theorie vorstellte, äußerte sich die Ministerin wohlwollend: „Ich bin schwer beeindruckt“, staunte Otte-Kinast über das inhaltliche Konzept des DIL und über dessen enge Verzahnung von Forschung und Anwendung im Agrarbereich: „Ideell unterstütze ich ihre Einrichtung schon jetzt.“ Konkrete Zusagen über eine weitergehende, auch finanzielle Förderung, könne sie noch nicht machen. Nur so viel: „Niedersachsen ist das Agrarland Nummer eins und das DIL liegt uns sehr am Herzen“, versicherte sie den Quakenbrückern, „wir werden es auch weiter unterstützen, vielleicht sogar ausbauen.“

Heinz: Forschung steht im Mittelpunkt

Das dürften Worte sein, die Volker Heinz nur allzu gerne vernommen hat. Denn Pläne für die Zukunft – und damit eben auch konkreten Investitionsbedarf – gibt es im DIL reichlich: Nach der Gründung des Instituts und einer Phase der wirtschaftlichen Ausweitung solle jetzt eine Zeit anbrechen, in der die Forschung in den Mittelpunkt rücke, kündigte er an. Dazu sind in Kooperatio n mit der Universität Vechta zwei neue internationale Masterstudiengänge geplant, die fünf Professuren beinhalten. „Die Akkreditierung für den ersten Studiengang soll Anfang 2019 eingereicht werden“, so Heinz, „sodass wir im Herbst-/Wintersemester 2020 starten können.“ Die Studiengänge seien auf jeweils auf 25 Studenten ausgerichtet. Die Vorlaufkosten beliefen sich auf zwei Millionen Euro, weitere drei Millionen seien laut Expertise der Uni Vechta für die fünf Professuren einzurechnen.

Von diesen Plänen höre sie das erste Mal, bat Otte-Kinast um Verständnis, dass sie auch hier keine verbindlichen Zusagen zu überbringen habe. Aber: „Ich gehe mit diesen Informationen zu meinen Kollegen ins Kabinett – und wie wir das dann weiterentwickeln, wird sich zeigen.“ Grundsätzlich maß sie aber dem DIL als Studienstandort vielversprechende Potenziale bei: „Das ist nicht nur für Niedersachsen und Norddeutschland eine große Chance, sondern auch für die Nachbarstaaten im östlichen und westlichen Einzugsgebiet wie die Niederlande oder Polen.“

Vegetarische Fleischspeise aus Erbsen

Dermaßen positiv eingestimmt, führte Volker Heinz die Ministerin durch die Labore und Hallen des Instituts. Eine Kostprobe einer vegetarischen Fleischspeise aus Erbsen und das Verkosten von hochdruckbehandeltem Fruchtsaft gehörte dazu. Darüber hinaus ließ sich Otte-Kinast von Andreas Juadjur, Leiter der chemischen Analytik, die Funktionsweise des Kernspinresonanzspektroskops erklären, mit dessen Hilfe die Wissenschaftler die geografische Herkunft von Lebensmitteln ermitteln. So könne man zum Beispiel herausfinden, erklärte Juadjur, ob die in einem Obstsaft verwendeten Früchte auch tatsächlich aus dem Land stammten, das auf der Verpackung angegeben sei. Ute Bindrich, Leiterin der Forschungsplattform, nahm die Ministerin mit auf eine Reise in die Mikrostrukturen eines Zuckerkristalls. Und Volker Heinz demonstrierte dem Gast aus Hannover die Vorzüge von Kartoffeln, die seine Mitarbeiter mit gepulsten elektrischen Feldern beschossen und somit für die Weiterverarbeitung optimiert wurden.

Das Fazit der Landwirtschaftsministerin: „Der Standort ist super, die Idee ist großartig – wir werden das DIL weiter gut in die Zukunft führen.“