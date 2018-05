Quakenbrück. Die Bücherei der Samtgemeinde Artland hat neue Medienkisten zu den Themen „Deutschland“ und „Europa“ angeschafft. Was sie bieten, wissen nun die Schüler der Grundschule Am langen Esch.

Während einer Klassenführung durch die Samtgemeindebücherei bestaunten die Zweitklässler die neuen Medienkisten. Die beiden Kisten konnten mit finanzieller Unterstützung der Volksbank Essen-Cappeln angeschafft werden. Medienkisten sind kleine mobile Bibliotheken für den Einsatz im Unterricht.

Büchereiteam stellt Kisten zusammen

Vorhanden sind bereits die Themen Aufklärung, Energie, einheimische Tiere sowie Ernährung. Das Büchereiteam stellt auf Wunsch aber auch themengenau und altersgerecht individuelle Kisten zusammen. Bestellungen sind vor Ort in der Bücherei, telefonisch oder per E-Mail möglich und sollten frühzeitig erfolgen, damit genügend Bücher zum gewünschten Thema vorrätig sind. Das Angebot kann selbstverständlich auch von anderen Institutionen wie Kindergärten oder Seniorenheimen in Anspruch genommen werden.

Info/Kontakt: Bücherei der Samtgemeinde Artland, Markt 5, Quakenbrück, Telefon 054 31/903661, E-Mail: buecherei@artland.de