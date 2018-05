Quakenbrück. Die Chancen, dass die Stadt Quakenbrück die im September 2017 erhöhten Pachtpreise für die Parzellen in der Kleingartenanlage in der Neustadt wieder senkt, stehen schlecht. Der Ausschuss für Planen und Bauen lehnte den Antrag der Grünen-Fraktion mehrheitlich ab, den Quadratmeterpreis von 60 auf 15 Cent zu reduzieren. Das letzte Wort hat nun der Stadtrat.

Die Vorgeschichte: Im September 2017 hatte der Stadtrat mit den Stimmen von CDU und SPD durchgesetzt, dass Hobbygärtner für ihre Parzelle in der seit 1981 bestehenden Kleingartenanlage am Lönsweg künftig einen Quadratmeterpreis von 60 Cent zahlen müssen. Die Verwaltung hielt den Pachtzins, der viele Jahre lang nicht erhöht worden war, für zu gering. Pächter der unterschiedlich großen Flächen zahlten zwischen 5,11 und 10 Euro pro Garten und Jahr. Für die Schrebergärten mit einer Gesamtfläche von rund 13.325 Quadratmetern lag der Ertrag demnach vor der Erhöhung bei 383,25 Euro pro Jahr. Nach der Erhöhung sind es rund 8000 Euro. Außerdem wollte die Verwaltung erreichen, dass künftige Pächter mit einem neuen Vertragsabschluss ihre Rechte und Pflichten kennen und sich bei der Nutzung der Flächen entsprechend verhalten. In der Vergangenheit, so die Stadt im vergangenen Jahr, habe manche Parzelle einen verdreckten und verwahrlosten Eindruck gemacht.

30 Parzellen sind wieder verpachtet

Inzwischen hat die Stadtverwaltung den Ratsbeschluss umgesetzt. Die Verträge wurden im November 2017 gekündigt, die Gärten neu vergeben. Wie aus einer Vorlage hervorgeht, waren von den 48 Kleingärten im vergangenen Herbst neun nicht verpachtet. Von den 39 Kleingärtnern akzeptierten 30 den erhöhten Quadratmeterpreis und unterschrieben einen neuen Vertrag. Frank Wuller wies darauf hin, dass die übrigen neun Pächter aus Gesundheits-, Alters- und Zeitgründen kein neues Pachtverhältnis hätten eingehen wollen. Der Preis sei nicht als Argument genannt worden, sagte der stellvertretende Stadtdirektor.

Henemann: Pachtzins fällt aus dem Rahmen

Der Grünen-Antrag: Andreas Henemann (Bündnis 90/Die Grünen) hielt die beschlossene Erhöhung um das 20-fache und einen Pachtpreis von 60 Cent pro Quadratmeter für „viel zu hoch, er fällt aus dem Rahmen“. Bundesweit liege der Durchschnittspreis für Schrebergärten bei 17 Cent, selbst in Ballungszentren wie in Essen/Ruhr würden „moderate 26 Cent“ erhoben. „Dort gibt eine gute Bodenqualität sowie Strom- und Wasseranschluss“, argumentierte er. Das Gegenteil sei in der Stadt Quakenbrück der Fall. Darauf hatte gleich zu Beginn der Ausschusssitzung am Montagabend auch ein Einwohner hingewiesen. „Der Boden ist nass und lehmig, da wächst nichts außer Rasen“, sagte er. Eine 550-Quadratmeter-Parzelle koste rund 330 Euro im Jahr, das sei viel Geld für eine junge Familie. „Ihr trefft mit der Erhöhung die Falschen“, sagte er. Der alte Pachtzins sei zwar auch nicht angemessen gewesen, „60 Cent sind aber zu viel.“Henemann mahnte, dass sich „durch den viel zu hohen Pachtzins“ viele Interessenten, die in Miet- und Etagenwohnungen lebten, keinen Kleingarten mehr leisten könnten. „Dafür habe ich einfach kein Verständnis“, so der Grünen-Ratsherr. Unterstützung erhielt er von Manfred Neebuhr (FDP), der 15 Cent pro Quadratmeter für angemessen hielt.

Regelung für Härtefälle

Die Diskussion: Doch die CDU- und SPD-Vertreter im Bauausschuss sprachen sich gegen eine Absenkung des Pachtzinses aus. Heinrich Bley (CDU) gab zu verstehen, dass die Kleingartenanlage noch aufgewertet werden solle, auch das müsse bezahlt werden. Einig war er sich mit Paul Gärtner (SPD), der anregte, eine Härtefallregelung einzuführen, die auf den Einzelfall eingehe. „Was für eine absurde Regelung. Dann könntet ihr auch gleich 15 Cent ansetzen“, kommentierte Henemann den Vorschlag kopfschüttelnd. Er wundere sich sehr über die Haltung der Sozialdemokraten.

Das Ergebnis: Mit ihrer Mehrheit empfahlen CDU und SPD dem Rat, den Grünen-Antrag abzulehnen. Sie sprachen sich aber dafür aus, eine Härtefallregelung zu erarbeiten. Außerdem solle die Stadt die Gespräche mit potenziellen Interessenten weiterführen. Für drei große Parzellen der Kleingartenanlage, die in die Gärten angrenzender Grundstücke integriert sind, werden laut Verwaltung Gespräche über die künftige Nutzung geführt.