Quakenbrück. Eine Baustelle in der Bürgerstraße sorgt in der Stadt Quakenbrück teilweise für Verkehrsbehinderungen. Bis Donnerstag sollen die Kanalarbeiten abgeschlossen sein, teilt der Wasserverband Bersenbrück mit.

Der Wasserverband musste tätig werden, nachdem es in der Bürgerstraße in der vergangenen Woche plötzlich eine Absackung aufgetreten war. Deshalb musste die Bürgerstraße ab Kreisverkehr Friedrich-Ebert-Straße/Wilhelmstraße in Richtung Bürgerstraße gesperrt werden.

Ursache Materialermüdung

Verantwortlich dafür war ein Rohrbruch des Regenkanals im Kreuzungsbereich der Minister-Karl-Möller-Straße. Der Regenkanal liegt laut Wasserverband in einer Tiefe von rund anderthalb Metern in der Mitte der Straße und wird derzeit unter Hochdruck repariert. Die Bauarbeiten würden spätestens bis Donnerstag abgeschlossen werden und die Bürgerstraße für den Verkehr wieder freigegeben werden. Alter und Materialermüdung des Regenkanals sind nach Angaben des Wasserverbandes Bersenbrück die Ursache für diesen Rohrbruch.