Quakenbrück. Einen schaurig-schönen Abend verlebten die Besucher der Autorenlesung von Werner Kunst, Jutta Gerecke und Uwe Jark in der Theaterwerkstatt Quakenbrück. Dort präsentierte das Trio sein Erstlingswerk „Der Schafe Tod“ auf sehr unterhaltsame Weise. Lutz Penning untermalte die Schau mit gruseligen Musikeffekten und erntete auch dafür viel Beifall. Am Ende erstanden die Fans am Büchertisch der Buchgalerie Artland mehrere Exemplare des Kriminalromans, um ihn signieren zu lassen.

Denn regionale Krimis aus dem Hamelner C.W. Niemeyer Verlag seien gefragt, verriet Werner Kunst zu Beginn der dreistündigen Veranstaltung, der sich der Quakenbrücker Veterinär ebenso wie seine Amtskollegen mit viel Spaß widmete. Auch die Leseproben bereitete den Autoren offensichtlich ebenso viel Vergnügen wie das Schreiben selbst. Schon bei der persönlichen Vorstellung sprang der Funke von den Autoren auf das Publikum über. Eine Bilderschau im Bühnenhintergrund komplettierte die spannende Lesung aus dem 400 Seiten umfassenden Buch.

Wolf hat in Deutschland zu Unrecht schlechtes Image

Auch wenn die Autoren viel Verständnis für geschädigte Tierhalter und ängstliche Eltern bekundeten: In ihrem dem Prolog vorangestellten, lateinischen Sprichwort „Der Mensch ist dem anderen ein Wolf“ legen sie ein Veto für den Wolf ein, weil dieser in Deutschland zu Unrecht ein schlechtes Image hat. Anhand von zehn Textproben versetzten die Autoren im einfühlsamen Vortragsstil ihre Zuhörer in die Lage, die verschiedenen Perspektiven ihrer Lieblingsfiguren nachvollziehen können.

Detailreichtum und Expertenwissen

Dabei begeisterten sie mit Detailreichtum, blutrünstigen Szenen und Expertenwissen – die Schafe spielten dabei eher eine Nebenrolle. Immer mehr rückte dagegen ein Psychopath in den Vordergrund der spannenden Handlung. Aufgrund seiner traumatischen Kindheit ist dieser zum Wolfshasser und grausamen Fallensteller mutiert. Kunst, Jark und Gerecke wählten packende Szenen, die dem Publikum ein Gänsehaut-Feeling bescherten – zu Rotwein und Salzstangen ein willkommener Effekt für die Zuhörer. „Je mehr die Autoren lasen, desto mehr hatte ich Appetit auf dieses Buch“, lobte Thomas Fischer die Lesung, die in die Abgründe der menschlichen Seele blicken ließ. „Das war ein toller Spannungsbogen mit vielen Details und drastischen Schilderungen“, freute sich Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe über den gelungenen Abend und vier signierte Bücher für seine Freunde.

Fortsetzung bereits in Arbeit

Werner Kunst dankte der Theaterwerkstatt Quakenbrück als auch Annette Wesemeyer als Delegierte des Fördervereins der Stadtbücherei, auf dessen Initiative die Lesung erfolgte. Abschließend verriet er, dass Teil zwei des Buches bereits in Arbeit ist und dass ihr Erstlingswerk für die Teilnahme am Krimifestival in Unna (9. November) vorgeschlagen wurde. Hier werde der begehrte Viktor Crime Award vergeben. Im Internet gebe es bereits gute Resonanzen auf „Der Schafe Tod“ und auch in der örtlichen Buchgalerie finde es guten Absatz, bestätigten Lena und Hermann Korte hinterher.