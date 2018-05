Badbergen. Ein 12-jähriger Junge ist am Samstag in Badbergen offenbar von einem Unbekannten angeschossen worden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wie die Polizei mitteilte, sei der Junge am Samstagabend gegen 18.15 Uhr an der Straße An der B68 von einem Luftgewehrprojektil am Unterarm verletzt worden.

Das Kind war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Badbergen unterwegs, als er etwa in Höhe der Einmündung zur Straße Zwischen den Höfen einen Knall hörte, unmittelbar darauf Schmerzen verspürte und eine blutende Wunde am Unterarm bemerkte.

Das verletzte Kind fuhr darauf nach Hause, wo ihm die Besatzung eines Rettungswagens ein Luftgewehrprojektil aus dem Unterarm entfernen musste.

Die Polizei geht momentan davon aus, dass ein Unbekannter aus dem Rapsfeld in Höhe der Straße Zwischen den Höfen mit einem Luftgewehr bewusst auf den vorbeifahrenden Jungen geschossen hat.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bersenbrück unter Telefon 05439/9690 entgegen.