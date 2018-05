Einen kleinen, aber leistungsfähigen Versicherungsverein leiten (von links) Dieter Oldenhage, Jürgen Reinermann, 1. Vorsitzender Klaus Schmutte, Klaus Morthorst; vorne: Geschäftsführerin Annette Brengelmann. Foto: Bernard Middendorf

Badbergen. Der Mobiliar-Feuer-Versicherungsverein Badbergen nehme auch in schwierigen Zeiten die Herausforderungen als kleiner Versicherungsverein an. Das stellte Vorsitzender Klaus Schmutte in der Mitgliederversammlung in Badbergen heraus.