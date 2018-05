Quakenbrück. Bei schönstem Kaiserwetter feierten die Quakenbrücker ihr zweites Fest der Kulturen, bei dem viele Nationen vertreten waren. Rund 30 Stände präsentierten auf dem Marktplatz ihr Programm und informierten zu verschiedensten Themen.

Auf der Bühne bezauberten Kinder und Erwachsene mit internationalem Gesang, Tanz und Theater, während in der Samtgemeindebücherei Märchenerzählerinnen Kinder und junggebliebene Erwachsene zu Fantasiereisen „bis ans Ende der Welt“ einluden.

Am Morgen eröffnete ein bewegendes Friedensgebet den Tag mit drei symbolischen Kerzen für die Stadt, das Land und die Welt sowie einem Friedensgruß, der auf dem Marktplatz an alle Besucher weitergegeben wurde. Bürgermeister Matthias Brüggemann hieß alle Gäste im Namen der Stadt willkommen und leitete zur Sambagruppe Bateria Incitar über, die mit heißen Rhythmen Appetit auf das Internationale Bruchbuffet machte.

Hier hatte jeder Spezialitäten aus seiner früheren Heimat mitgebracht. Ab 14 Uhr zelebrierten die Kinder der Grundschule „Am langen Esch“ und die Tanzgruppe „Paulus Sweets“ von Heidi Höweler ihre Auftritte. Mit kindlichem Charme und niedlichen Kostümen tanzten sie sich in die Herzen der Zuschauer, die mit Applaus nicht sparten.

Auch das russische Theaterstück „Die Rübe“, gestaltet von der Lubinez Kreativ- und Sprachschule, dem Chor „Wir“ und der Kindertanzgruppe der Musikschule Höhler-Schumann begeisterte mit Gesang und Tanz. Die Familienschola und der Philharmonische Chor brachten Ausschnitte aus dem Stück „Misatango“ von Martin Palmeri zu Gehör.

Im Finale ließ das Gooseflesh-Duo aus Bramsche mit Loraine Gingter und Rune Schohaus das Fest mit fetzigen Melodien zur Gitarre fröhlich ausklingen.

Anregungen für die Neustadt

An den Ständen zogen verschiedenste Aktionen die Gäste in ihren Bann. Ob beim Malen, Instrumentenbasteln, Spielen oder bei der Rollstuhlrallye – über Stunden faszinierten die Akteure mit ihren Angeboten Alt und Jung. So gestaltete Exbürgermeister Wolfgang Becker zusammen mit mehreren Kindern auf einer großen Leinwand einen fantasievollen Baum mit Pinsel und Farbe.

In der Nachbarschaft durften die Besucher puzzeln und ihre Wünsche in Bezug auf das Sanierungsgebiet der Neustadt-West äußern. „Dank des Neustadtmodells und des Puzzles sind wir mit Leuten über die Entwicklung dieses Stadtteils gut ins Gespräch gekommen und haben viele Anregungen erfahren“, berichtet Quartiermanagerin Mareike Schmidt vom Stadtteilbüro.

Auch zahlreiche andere Vertreter von Vereinen und Verbänden hatten Informationen oder Kulinarisches zu bieten. „Ich finde dieses Fest sehr spannend. Das Essen und das Bühnenprogramm sind abwechslungsreich und familienorientiert“, empfand Bob Giddens das „Multi-Kulti Event“ als sehr positiv.

Mehr Besucher erhofft

Richtig Spaß am sonntäglichen Moderieren hatten Pastor Wolfgang Thon-Breuker und Ewa Giedrojc. „Ich finde das Fest richtig schön, denn ich sehe immer Gesichter, die ich noch nicht kenne. Das bedeutet, dass viele neue Stadtbürger am Fest teilnehmen. Ein gutes Gefühl ist es auch, dass wir einen bunten Mix an Vereinen und ein ehrenamtliches Team am Getränkestand haben“, resümiert Franziska Pohlers, Organisatorin des Festes.

Seit 2013 leitet sie die Fachstelle für Gesellschaftliche Integration der Samtgemeinde Artland. Ein paar mehr Besucher hatte sie sich allerdings schon erhofft. „So viele Leute wie bei der Premiere hätten es schon sein dürfen“, bedauerten auch andere die geringere Teilnehmerzahl.