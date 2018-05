Quakenbrück. Moderator Bob Giddens hatte nicht zu viel versprochen: Mit drei „super Bands“ hat am Freitagabend das „Fest der Kulturen“ begonnen. Am Samstag ab 10.30 Uhr geht die zweite Auflage dieses Begegnungsfestes, das Menschen zusammenführen soll, auf dem Quakenbrücker Marktplatz weiter.

Das Musikerforum Artland – Hobbymusiker, die sich für das „Fest der Kulturen“ eigens zur Gruppe Pool Nr. 9 formiert hatten, und die Bands Young & Grey und Solid Connection boten dem Publikum, was es hören wollte: Rock- und Popmusik, Blues und Soul. Es dauerte auch nicht lange, bis die Zuhörer begeistert mitgingen mit den Rhythmen, klatschten oder mit den Füßen wippten. Bevor es „Bühne frei“ hieß für die Bands, lobte Stadtdirektor Claus Peter Poppe auch im Namen von Bürgermeister Matthias Brüggemann alle Beteiligten, die das Fest auf die Beine gestellt hätten. „Quakenbrück und das Artland sind stark, bunt und international“, sagte Poppe. Seit Jahrzehnten werde hier ein Miteinander der Kulturen gelebt.

Menschen aus 83 Ländern leben in Quakenbrück

Menschenfreundlichkeit zeichne die Stadt aus, in der Menschen aus 83 Ländern lebten und in der 20 Prozent der Einwohner einen ausländischen Pass besäßen. „Eine menschenfreundliche Stadt zu gestalten, ist aber eine Daueraufgabe.“ Hilfreich bei allen Problemen und Herausforderungen sei anstelle einer „rosaroten Brille“ eine „lösungsorientierte Haltung guten Willens, die uns in kleinen Schritten aufeinander zu bewegt“. In Quakenbrück seien viele gute Schritte gegangen worden. Das friedliche und freundliche Miteinander „ist ein Grund zum Feiern“, so der Stadtdirektor.

