Quakenbrück. Mithilfe von Zeugen versucht die Polizei Quakenbrück, einen Fall von Unfallflucht aufzuklären.

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Kramershagen in Quakenbrück ist laut Polizeibericht am Mittwoch ein silberfarbener BMW X1 angefahren worden. Als Verursacher kommt der Fahrer eines blauen Wagens in Betracht, der zwischen 17 und 17.50 Uhr gegen den Wagen prallte. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei Quakenbrück, Telefon 05431/90330.