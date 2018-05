Quakenbrück. Ende Mai soll eine schmucke Richtkrone über dem Neubau der Oberschule Artland in Quakenbrück schweben. Als Gast hat sich Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne angekündigt.

Die zwei Wochen Dauerfrost haben den Zeitplan beim Bau der Oberschule Arbeit an der Jahnstraße im Großen und Ganzen nicht aus den Fugen gebracht. Trotzdem sind die Mitarbeiter der mit den Rohbauarbeiten beauftragten Baufirma Schlarmann aus Lohne bemüht, den überschaubaren Zeitverlust aufzuholen – und arbeiten dafür am Samstag, wie Erster Samtgemeinderat Frank Wuller selbst erlebt hat. Bisher hat das größte und mit 15 Millionen Euro teuerste Bauprojekt seit Bestehen der Samtgemeinde Artland der Verwaltung keine unliebsamen Überraschungen bereitet. „Zeit- und Kostenplan liegen im Rahmen“, sagt der Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen in der Verwaltung.

Angebote werden geprüft und vergeben

In der vergangenen Woche haben Firmen Angebote für die Gewerke abgegeben, die in den kommenden Monaten ausgeführt werden sollen. Dazu gehören die Erstrich-, Putz- und Schreinerarbeiten, außerdem wird ein Lieferant für die mobilen Stellwände im Inneren gesucht. Die Frist zur Abgabe der Angebote ist verstrichen, diese werden nun in den kommenden Wochen geprüft und schließlich vergeben. „Die Preise, mit denen die Firmen bei den bisherigen Gewerken kalkulierten, liegen im Rahmen unseres finanziellen Budgets“, erläutert Wuller. Angesichts der guten Konjunktur im Baubereich hat die Samtgemeinde Artland bisher keine Probleme gehabt, Handwerker zu finden. Der Neubau der Oberschule sei schließlich „ein interessanter Auftrag“. Und mit einem Vorlauf von etwa einem halben Jahr – erst dann müssen die Arbeiten ausgeführt werden – sei es auch möglich, Firmen zu finden. „Von jetzt auf gleich Handwerksfirmen zu finden, ist schlicht unmöglich“, so Wuller. Die Auftragsbücher seien bei vielen Unternehmen gut gefüllt, und wer dann eine Firma benötige, müsse damit rechnen, tiefer als geplant in die Tasche zu greifen.

Neubau macht große Fortschritte

Ein Blick aus der Vogelperspektive zeigt, dass der Neubau seit dem vergangenen Herbst große Fortschritte gemacht hat. Das erste von vier eingeschossigen Lernhäusern, die zum ersten Bauabschnitt gehören, könnte in den nächsten zwei Monaten von außen fertig werden. In der kommenden Woche werde die Quakenbrücker Firma Schulz mit den Dacharbeiten beginnen. Den Zuschlag für den Bau der Fassaden erhielt mit der Firma Bäcker ebenfalls eine Firma aus der Burgmannstadt. Nach und nach sollen in den kommenden Monaten die weiteren Lernhäuser sowie die Aula der neuen Oberschule Artland fertiggestellt werden. Ende Juni 2019 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden .

Kultusminister Grant Hendrik Tonne erwartet

Nach der Grundsteinlegung Anfang März, die erfolgte, als die ersten Wände bereits gegossen waren, steht fast drei Monate später der „nächste Meilenstein“ an: das Richtfest. Das soll nach bisherigen Planungen am Donnerstag, 31. Mai, gefeiert werden. Dazu wird auch Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne erwartet, wie Frank Wuller mitteilte.