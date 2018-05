Quakenbrück. Für das südliche Areal des früheren Bahnbetriebsgeländes hat der Quakenbrücker Stadtrat eine Feinplanung bereits angeschoben. Nun ist der nördliche Bereich an der Reihe. Die Verwaltung schlägt vor, für die geplante Wohnbebauung einen Investor zu suchen. Ein Überblick.

Gleich zwei Tagesordnungspunkte in der nächsten Sitzung des Bauausschusses der Stadt Quakenbrück am Montag beschäftigen sich mit der Zukunft der Bahnbrache. Acht Jahre nach dem Kauf der damals rund zwölf Hektar großen Fläche durch die Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft (Oleg) und nach der fast vollendeten Beseitigung der Altlasten geht es nun um die künftige Nutzung des Areals.

Sanierungsgebiet in zwei Abschnitt eingeteilt

Die Stadt hat das Sanierungsgebiet für die anstehenden Planverfahren in zwei Bereiche aufgeteilt: Der nördliche Abschnitt reicht vom Fußgängertunnel bis zum unter Denkmalschutz stehenden Stellwerk Mitte, der südliche von dort bis zur Stadtgrenze zu Badbergen.

Die nördliche Fläche ist rund 7000 Quadratmeter groß und soll laut städtebaulichem Rahmenplan ausschließlich Wohngebäuden vorbehalten sein. Der Anspruch der Stadt ist, ein Wohnquartier mit hoher städtebaulicher Qualität zu schaffen. Möglich erscheinen vier sogenannte Wohnhöfe zwischen der Draisinenstrecke (im Osten) und der Ladestraße (im Westen) sowie ein öffentlicher Grünbereich in Höhe des Bahnhofsgebäudes. Zu diesem sollten zu beiden Seiten jeweils zwei Wohnhöfe angeordnet werden.

Baubecon empfiehlt Investorensuche

Um dieses Areal nach den Vorgaben des städtebaulichen Rahmenplan s zu entwickeln, empfehle der Sanierungsträger Baubecon ein sogenanntes Investorenauswahlverfahren, erläutert der stellvertretende Stadtdirektor Frank Wuller auf Anfrage unserer Redaktion. Das bedeutet, dass die Stadt sich auf die Suche nach einem Investor macht, der seine Ideen für eine Wohnbebauung vorlegt. Diese müssen sich allerdings an den Vorstellungen der Stadt Quakenbrück orientieren. Sie unterbreitet auf Grundlage des Rahmenplanes Vorschläge zur baulichen Nutzung, legt also zum Beispiel Höhe, Grundfläche, Geschosszahl, Stellplätze fest. „Wenn sich der Stadtrat dann für ein Investorenmodell entschieden hat, stellen wir den Bebauungsplan für den nördlichen Teil auf“, so Wuller. Der stellvertretende Stadtdirektor hält die Suche nach einem Investor für das am besten geeignete Verfahren. „Schließlich ist hier von ‚Quakenbrücks neuer Mitte‘ die Rede, da erwarten wir eine qualitativ hochwertige Bebauung.“ Angesichts der guten Baukonjunktur und der vorhandenen Investitionsbereitschaft geht er davon aus, dass eine Bebauung des Quartiers auf großes Interesse stößt. „Ich hoffe auf viele gute Ideen.“

Detaillierte Erläuterungen in der Ausschusssitzung

Für weniger bis gar nicht geeignet hält er dagegen die beiden anderen Vorgehensweisen, um das Areal zu beplanen: Zum einen könnte die Stadt einfach einen Bebauungsplan aufstellen, Vorgaben formulieren und würde dann auf Bauwillige hoffen. Zum anderen gäbe es die Möglichkeit, unter Städteplanern einen Wettbewerb für das Gebiet auszuschreiben. „Das heißt aber nicht unbedingt, dass es für deren Ideen automatisch Investoren gibt. Die müssten wir dann selbst suchen“, erklärt Frank Wuller. In der Sitzung des Bauausschusses werden sowohl Bernd Caffier (Baubecon) als auch Quakenbrücks Stadtplaner Wilhelm Pörtner das vorgesehene Investorenauswahlverfahren erklären und den Ratsmitgliedern Empfehlungen geben.

Zwei Bebauungspläne für Gebiet „Bahnflächen-Süd“

Einen Schritt weiter ist die Stadtverwaltung schon im südlichen Teil der Bahnbrache. Hier brachte der Stadtrat im November 2017 das Verfahren für den Bebauungsplan „Bahnflächen-Süd“ auf den Weg. Dieser gilt für eine Fläche von insgesamt 16,5 Hektar und umfasst Gebiete, die im Geltungsbereich zweier bestehender Bebauungspläne liegen. Allerdings hat sich herausgestellt, dass es im Wald an der südlichen Friedrichstraße Fledermausvorkommen gibt, die für das Verfahren zunächst untersucht und kartiert werden müssen. Dieses Gutachten wird laut Verwaltung für Dezember 2018 erwartet. Erst dann könnte der Bebauungsplan öffentlich ausgelegt werden, was wiederum Konsequenzen hätte für die auf der Bahnbrache geplante Kindertagesstätte.

Neubau einer Kindertagesstätte

Mit deren Bau möchte die Samtgemeinde Artland als Bauherr im Frühjahr 2019 beginnen. Das erscheint aber nicht realistisch, weil der Bebauungsplan bis dahin nicht rechtskräftig sein wird. Das aber wäre eine Voraussetzung, um mit dem Kita-Neubau beginnen zu können. Um das Problem zu lösen, schlägt die Stadtverwaltung vor, den Bebauungsplan „Bahnflächen-Süd“ zu unterteilen: Der nördliche Teilbereich – hier soll die Kita entstehen – umfasst die Fläche zwischen Stellwerk und der Zuwegung zur Gasumschlagsstation, der südliche Bereich reicht von dort bis zur Stadtgrenze zu Badbergen.

Bauausschuss tagt am Montag

Die Sitzung des Ausschusses für Planen und Bauen der Stadt Quakenbrück beginnt am Montag, 7. Mai, um 18 Uhr im Rathaus.