Quakenbrück/Osnabrück. Mindestens drei Monate Haft stehen auf falsche uneidliche Aussage vor Gericht. Eine solche Strafe könnte mehreren Zeugen drohen, die jetzt vom Landgericht Osnabrück vernommen wurden.

Zeugen sollen der Justiz helfen, die Wahrheit herauszufinden. Doch das gestaltet sich schwierig im Prozess um die mutmaßlich gefälschte kommunale Briefwahl 2016 in Quakenbrück. Vier Kommunalpolitiker der Linken und der Familienangehörige eines Mandatsträgers sind angeklagt. Etwa die Hälfte der rund 50 Zeugen hat die 12. Große Strafkammer des Landgerichts Osnabrück inzwischen vernommen. Einigen von ihnen droht nun selbst Ärger mit der Justiz.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete die Vorsitzende Richterin am dritten Prozesstag die Beurkundung der Aussagen mehrerer Zeugen an. Diese hatten bei polizeilichen Vernehmungen die angeklagten Linken-Politiker Bairam Chasim und Tourgkai Ismail belastet, bestritten dies aber nun vor Gericht. Chasim und Ismail sollen nach Protokollen der Polizei Zeugen sowohl mit Antragsformularen für die Briefwahl versorgt als auch deren Wahlunterlagen teils ungeöffnet wieder angenommen haben. Bei der Stadtratswahl im September 2016 hatte die Linke 21,6 Prozent der Stimmen bekommen, von ihren insgesamt 3545 Stimmen erhielt die Partei 2632 per Briefwahl.

Wegen des Fälschungsverdachts wurde die Briefwahl in Quakenbrück im März 2017 wiederholt. Dabei errang die Linke weniger Stimmen und der Angeklagte Ahmet Nouri verlor sein Mandat, während Chasim, Ismail und der ebenfalls beschuldigte Andreas Maurer weiterhin im Stadtrat sitzen.

Offenkundige Widersprüche

Bei den bisherigen Vernehmungen fielen die Namen der Angeklagten Chasim, Ismail und Nouri. Eine 34-jährige Bewohnerin der Quakenbrücker Neustadt erklärte nun, ihre Briefwahlunterlagen lediglich unterschrieben und ohne ausgefüllte Stimmzettel „bei Nouri abgegeben“ zu haben. Ein 68-jähriger Zeuge, wie alle anderen dieses Prozesstages der Gruppe griechischer Türken in Quakenbrück zugehörig, erklärte, seine Unterlagen ebenfalls nur unterschrieben Chasim übergeben zu haben. Kreuze habe er nicht gemacht.

Eine 54-jährige Frau, die der Polizei gesagt hatte, dass Chasim genau in dem Moment bei ihr aufgetaucht sei, in dem die Wahlunterlagen in ihrem Briefkasten angekommen waren, erklärte nun, dass sie keine Erinnerung mehr daran habe. Auf Befragen des Gerichts drehte sie sich mehrfach zu ihrem Mann im Publikum um. „Sie sollen nicht mit Ihrem Mann sprechen, sondern mit mir“, lautete die wiederholte Mahnung der Vorsitzenden Richterin.

Andere Zeugen bestritten rundweg ihre Aussagen, die ihnen aus polizeilichen Vernehmungsprotokollen vorgehalten wurde. Zu diesen Personen gehörte auch ein Cousin von Chasim, der laut Polizei nicht lesen und schreiben kann und dem sein Vetter Bairam daher sowohl den Antrag ausgefüllt als auch gesagt haben soll, wo er den Wahlzettel ankreuzen soll. Von alldem wollte der 59-jährige nun vor Gericht nichts mehr wissen und gab indessen an, lesen und schreiben zu können. Auf die Idee, den Mann einen türkischen Text vorlesen zu lassen, kam das Gericht nicht.

Dreimal von Polizei vernommen

Auch beim letzten Zeugen des dritten Prozesstages, einem 53-jährigen Selbstständigen, besteht der Verdacht, dass er entweder vor der Polizei oder vor Gericht die Unwahrheit gesagt hat. Ihn hat die Polizei nach der Briefwahl von 2016 dreimal vernommen, einmal mit Dolmetscherin – und dabei hatte er Chasim und vor allem Ismail belastet. Letzterer soll demnach mit einem Wahlscheinantrag zu ihm gekommen sein und später den Stimmzettel für ihn angekreuzt haben. Dies alles bestritt der Mann nun vor Gericht.

Mit Depressionen, Erinnerungslücken und Angst vor der Polizei erklärten weitere Zeugen die Widersprüche in ihren Aussagen. Angst sei aber „kein Grund, jemanden falsch zu belasten“, entgegnete ihnen die Vorsitzende. Falsche uneidliche Aussage vor Gericht ist ein mögliches Delikt, dessentwegen die Staatsanwaltschaft nun gegen die betreffenden Personen ermitteln dürfte. Und falls das nicht zutrifft, bleibt noch das Vergehen der falschen Verdächtigung. Auch das ist strafbar.

Der Prozess wird am 7. Mai fortgesetzt.