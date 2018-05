Badbergen. Ein Zirkuszelt direkt an einer Schule, aus dem tagelang Kinderlachen und immer wieder Klatschen dringt – das kann im Artland nur bedeuten: Zippolino ist da. Tatsächlich gastierte der Mitmachzirkus fast die ganze Woche in Badbergen, und was die kleinen Clowns, Feuerkünstler und Artisten dort auf die Beine stellten, war bemerkenswert.

„Wir haben bei brütender Hitze alles aufgebaut, und die Viertklässler helfen gleich beim Abbau“, erzählte Schulleiterin Katja Rauf. „Die Kosten werden größtenteils durch den Erlös aus dem Sponsorenlauf getragen. Eltern und Förderverein haben uns sehr unterstützt, um das alles möglich zu machen.“

Projektwoche zum Thema

Tagelang brummte die Grundschule Badbergen wie ein Bienenhaus. Eine Projektwoche entführte die Schüler in die Welt des Zirkus. Die Themen wurden nicht in Klassenverbänden bearbeitet. „Dass diesmal unterschiedlich zusammengesetzte Gruppen etwas machten, war schön, auch wenn wir Lehrer hinterher alle ziemlich geschafft waren“, lachte die Schulleiterin.

Kindergartenkinder sitzen im Publikum

Was erarbeitet wurde, präsentierten die kleinen Zirkustalente in der Manege. Aufregung und Applaus beim Kindergartenpublikum schon beim Einzug: Rhönrad- und Hochseilartisten, Tellerjongleure, exotische Tiere, fantasievolle Kostüme und tolle Leistungen gab es zu bestaunen. Fernöstlich ging es zeitweise zu. Fakire ließen sich von Nagelbrettern, Fackeln, glühenden Kohlen oder giftigen Schlangen nicht abschrecken.

Kurzweilig und mitreißendes Programm

An der Hochseilschaukel oder bei Pyramiden sicherten die Zippolino-Leute persönlich die Künstler ab. Bei den witzigen Einfällen der Clowns war das unnötig, die wurden ungebremst und frei präsentiert. „Where did you come from, where did you go“ klang es rasant aus den Lautsprechern; im gleichen Rhythmus klatschten Schulkameraden und Kita-Kinder spontan mit – erstaunlich. „Wir kommen gern wieder. Irgendwie mussten wir das heute ja zustande kriegen“ sagte der Zirkusdirektor augenzwinkernd – und stark untertrieben: Das Ganze war nicht „irgendwie“, sondern kurzweilig und mitreißend zugleich. Von Klein und Groß wohlgemerkt.