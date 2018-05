Quakenbrück/Nortrup. Am Montag, 7. Mai, beginnt für Neptuns Jünger in der Samtgemeinde Artland die neue Badesaison. Die Freibäder in Quakenbrück und Nortrup sind tipptop hergerichtet für den Spaß im kühlen Nass.

Zu nass und zu kühl wird es am kommenden Monat hoffentlich nicht sein. Frank Wuller, als Geschäftsführer der Artland-Bäderbetriebsgesellschaft verantwortlich für den Betrieb, hofft, dass das Wetter standesgemäß ausfallen möge bei der Eröffnung der Freibadsaison 2018 und nicht gleich Regen, Wind und einstellige Temperaturen die ersten Gäste verschrecken. Auf das Wetter hat der Erste Samtgemeinderat zwar keinen Einfluss, wohl aber auf die Eintrittspreise. „Und die bleiben unverändert“, kündigt Wuller an.

Übliche Unterhaltungsarbeiten

In den vergangenen Tagen haben die Mitarbeiter des Bauhofes der Samtgemeinde Artland in beiden Bädern Klarschiff gemacht. Die Becken sind gründlich gereinigt, kleinere Schäden wie abgeplatzte Fliesen ersetzt und die Technik zur Wasseraufbereitung überprüft worden. „Große Investitionen stehen zurzeit nicht an, nur die üblichen Unterhaltungsarbeiten“, berichtet er auf Anfrage unserer Redaktion. Ein Lob spricht Frank Wuller auch dem Förderverein Nortruper Freibad aus, dessen Arbeit mithelfe, die Attraktivität des Bades zu sichern. So sei eine neue Wasserspielanlage installiert worden. In Kürze werde sich der Aufsichtsrat der Artland-Bäderbetriebsgesellschaft auch mit anstehenden Modernisierungen des Freizeitbereichs im Quakenbrücker Hallenbad beschäftigen. Hier stehen der Freizeitbereich und die Wasserrutsche im Fokus.

59.750 Badegäste im Jahr 2017

Zur Statistik: Im vergangenen Jahr zählte die Artland-Bäderbetriebsgesellschaft in den Freibädern Quakenbrück und Nortrup 59.740 Badegäste. 40.283 Besucher – 4311 weniger als im Jahr 2016 – nutzten das Bad in der Burgmannsstadt, Nortrup mit 19.457 Gästen verzeichnete dagegen einen leichten Anstieg (plus 41 Schwimmer im Vergleich zu 2016). In der fünf Monate dauernden Saison von Mai bis Anfang September 2017 war der Monat Juni der zahlenmäßig beste: 11.275 Schwimmer lösten eine Eintrittskarte im Quakenbrücker Freibad, 6122 in Nortrup. Im Juli und August wurden in Quakenbrück 9649 und 9754 Besucher gezählt, in Nortrup waren es 5014 und 3498 Schwimmer.

Besucherzahl im Freibad Nortrup relativ stabil

Ein Blick auf die Zahlen vergangenen Jahre zeigt, dass sich die Besucherzahlen ganz unterschiedlich entwickelt haben: Im Freibad Quakenbrück sind sie seit dem Jahr 2012 rückläufig, in Nortrup ist sie dagegen relativ stabil mit durchschnittlich 20.457 Besuchern pro Jahr.