Quakenbrück. Hörni, das verwaiste Eichhörnchen, das im Sommer 2017 von der Quakenbrückerin Eva-Maria Plaßmeier gefunden wurde und seitdem von ihr betreut wird, ist erwachsen geworden. Mittlerweile ist Hörni in eine Wohngemeinschaft umgezogen.

Im vergangenen Sommer wurde die Quakenbrückerin Eva-Maria Plaßmeier unfreiwillig Ziemama eines verwaisten Eichhörnchens. In der Schützenhofallee fand die junge Frau zwei winzige Eichhörnchen-Jungtiere. Das Muttertier lag etwas entfernt, anscheinend von einem Auto überfahren. Eines der Jungtiere starb, das zweite, Hörni genannt, überlebte. Hörni ist nun bald ein Jahr alt und somit erwachsen. Die Handschuhe, die anfänglich als Nest genutzt wurden, haben ausgedient. Das Tier wohnt nun in einer beachtlichen Voliere. Auf etwa zehn Quadratmetern hat es viel Platz, um sein Eichhörnchenleben zu genießen. Hörni ist zwar eine Handaufzucht, dennoch nicht handzahm.

Kuschelphasen sind Geschichte

Wie alle Eichhörnchen ist auch Hörni flink und lässt fremde Menschen nicht an sich heran. Auf die vertraute Stimme von Eva-Maria Plaßmeier reagiert der Nager jedoch gut, aber auch für die Quakenbrückerin sind die Kuschelphasen mit Hörni Geschichte. Da sich das Tier in der freien Wildnis nicht zurechtfinden würde, darf es lebenslang – passenderweise am Eichhörnchenweg – leben und sich weiterhin von seiner Ziehmama mit Obst und Nüssen verwöhnen lassen. Eichhörnchen haben eine Lebenserwartung von etwa zehn Jahren. Das Schwänzchen der Nager ist besonders auffällig, buschig und sorgt für Gleichgewicht beim Klettern und Springen. Außerdem wird er als Steuerruder, aber auch zur Kommunikation mit Artgenossen eingesetzt. Beispielsweise bei der Balz, wenn mehrere Männchen um ein Weibchen werben. Seitliches Schwanzwedeln bedeutet Nervosität und Erregung.

Die Zukunft bleibt ungewiss

Dieses ist derzeit auch in Hörnis Anwesen zu beobachten, denn seit einigen Tagen lebt ein zweites Eichhörnchen bei Eva-Maria Plaßmeier. Es wäre fast in der Regentonne ertrunken und darf sich nun bei Hörni von diesem Schock erholen. Ob es zu einer Paarung und Nachwuchs zwischen den beiden Nagern kommen wird, steht allerdings zu diesem Zeitpunkt noch in den Sternen.