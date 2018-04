Einbruch in Autowerkstatt in Quakenbrück MEC öffnen

Ungebetenen Besuch erhielt eine Kfz-Werkstatt am vergangenen Samstag in Quakenbrück. Symbolfoto: dpa/Archiv

Quakenbrück. Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag in eine Kfz-Werkstatt an der Wohldstraße in Quakenbrück eingebrochen.