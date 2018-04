Den Platz für das Gemeindewappen im neuen Saal des Heimathauses bestimmten Gunda Bluhm, Jürgen Kruse und Uwe Keck (von links). Foto: Christian Geers

Menslage. In dieser Woche will die Gemeinde Menslage mit der Wiederöffnung einen Schlussstrich unter die Sanierung des Heimathauses ziehen. Der markante Fachwerkbau ist in den vergangenen Monaten von Grund auf saniert worden. Am Samstag, 5. Mai, ist ein Tag der offenen Tür geplant.