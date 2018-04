Innerhalb eines Jahres ist die Hauptstraße umgestaltet worden. Foto: Christian Geers

pm/cg Badbergen. Mit dem „Badberger Daerpfest“ soll die umgestaltete Hauptstraße am Sonntag, 26. August, offiziell ihrer Bestimmung übergeben werden. Der Arbeitskreis Dorffest bittet zum nächsten Vorbereitungstreffen am Donnerstag, 3. Mai, um 18.30 Uhr in das Bonhoefferhaus. Interessierte Einwohner sind dazu eingeladen.