Nach Auskunft der Polizei fuhren drei Fahrzeuge hintereinander auf der Schüttorfer Straße in Richtung Schüttorf. Der erste Fahrer aus Salzbergen mit einem Ford Mondeo setzte vorschriftsmäßig seinen Blinker, um nach links in den Wöstenweg abzubiegen. In dem Moment setzte der letzte Pkw, ein Toyota aus Schüttorf, zum Überholen an, es kam zum Zusammenstoß mit dem Mondeo.