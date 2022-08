Spaß haben auf der Ems für den guten Zweck: Rund um die Uhr ruderten die Salzbergener, damit der Nachwuchs neue Boote bekomme kann. FOTO: Anne Bremenkamp up-down up-down Für Nachwuchs in Salzbergen Zwei neue Boote in Sicht dank 24-Stunden-Rudern auf der Ems Von Anne Bremenkamp | 21.08.2022, 16:03 Uhr

1237 Kilometer in 24 Stunden: Dermaßen in die Riemen legten sich am Wochenende die Ruderer von Alemannia Salzbergen auf der Ems für ihren Nachwuchs.