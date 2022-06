Der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Franz-Josef Schwack, wies darauf hin, dass es in der 29-jährigen Geschichte des „KBS“ mit Günther Osthoff (18 Jahre) und Willi Hune bislang nur zwei Vorsitzende amtiert hätten. In die Dienstzeit von Willi Hune habe es umfassende Baumaßnahmen gegeben, sei das 25-jährige Bestehen des Bildungshauses gefeiert worden, und die Zahl der Gäste habe sich auf jährlich rund 9000 eingependelt. Schwack bescheinigte dem scheidenden Vorsitzenden, sein Amt mit Herz und Verstand, ganzer Hingabe, Augenmaß und Herzblut ausgeübt zu haben. Die feierliche Verabschiedung von Willi Hune findet am 18. Januar statt.