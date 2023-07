In Salzbergen sind bei einem Unfall am späten Montagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Symbolfoto: dpa/Hendrik Schmidt up-down up-down Vorfahrt missachtet Autos stoßen in Salzbergen zusammen: Kinder im Fahrzeug Von Carsten van Bevern | 04.07.2023, 09:46 Uhr

In Salzbergen sind am späten Montagnachmittag an einer Kreuzung zwei Autos zusammengestoßen. Beide Fahrer und zwei Kinder haben den Unfall dabei unverletzt überstanden.