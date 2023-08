Vor dem Laufevent hatten sich deutlich mehr als 400 Teilnehmer angemeldet, was im Vergleich zum Vorjahr etwa 200 Anmeldungen mehr waren. Martin Kappenberg von der InLaWa-Abteilung (Inliner-Laufen-Walken) des SV Alemannia Salzbergen zeigt sich schon im Vorfeld erfreut: „Es bereitet uns große Freude, dass die Begeisterung für das Laufen erneut so stark ist.“

Am Samstag seien etwa 400 Läufer tatsächlich beim Raffinerielauf als Finisher ins Ziel gekommen. „Wir sind sehr zufrieden mit der Teilnehmerzahl, das Wetter spielte auch mit“, sagt Kappenberg am Samstagabend. Somit sei auch die Stimmung an der Strecke deutlich besser gewesen als noch während der Pandemie.

Streckendistanzen beim Raffinerielauf

Der Startschuss fiel mit dem Bambinilauf um 14.30 Uhr. Jahrgänge ab 2016 absolvierten eine Strecke von 600 Metern. Im Anschluss folgten die Schülerläufe - Jahrgänge von 2008 bis 2015 - mit einer Distanz von 1700 Meter.

Der 5-Kilometer-Jedermannslauf startete danach. Mit fast 200 angemeldeten Teilnehmer war es die größte Sparte beim Laufevent. Die Erstplatzierten waren hier Jos Willenbrock vom VfL Lingen mit 17:53 Minuten, hinter ihm kamen Thilo Kestermann von der LG Emsdetten (19:03) und Lukas Hagen vom TuS Haren (19:27) ins Ziel.

Der Hauptlauf startete um 16.15 Uhr über eine Strecke von zehn Kilometern. Hier lief Thomas Bruns vom Braunschweiger Laufclub mit 34:44 Minuten als erster über die Linie, gefolgt von Rene Smith (Runners Stadskanaal, 35:40) und Julian Schröer (TuS Haren Trialthlon, 36:52).

Zum Schluss liefen noch die Walker eine Strecke von fünf Kilometer.

Zeitmesssung mittels Chip

Die Zeitmessung der Läufer lief über einen Chip. Individuell nach Altersklasse konnte so die Zeit ausgewertet werden.

Die Laufzeit in Salzbergen war auch gleichzeitig Wertungslauf des EL-Cups. Es ist die 15. Auflage des emsländischen Laufveranstaltung. Bei einer Abschlussveranstaltung im Herbst erhalten dann die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse Preise in Form von Warengutscheinen.

Die vollständigen Ergebnisse des Raffinerielaufs sind auf my.raceresult.com/232065 zu finden.