Hattric, die Hosenmarke in der Bültel-Gruppe, zeigte in den vergangenen Orderrunden mit einem Plus von rund 20 Prozent, dass die konzeptionellen Änderungen an Kollektion und Vertriebskonzept nachhaltig greifen. Alle gesteckten Ziele wurden in 2010 nach dem Neustart der etablierten Hosenmarke weit übertroffen.