Sperrung ab dem 26. Juni Salzbergen: Bahnübergang an der Ahlder Straße wird gesperrt Von Philip Jesse | 22.06.2023, 07:36 Uhr

Autofahrer in Salzbergen werden ab dem kommenden Montag einen Umweg in Kauf nehmen müssen. Am Bahnübergang in der Ahlder Straße (K213) wird eine neue Rohrleitung verlegt. Der Bahnübergang wird gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.