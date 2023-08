NOX Mobilheime neu im Holsterfeld Mobilheimverkauf in Salzbergen: Das kosten sie, das muss beachtet werden Von Wilfried Roggendorf | 25.08.2023, 08:40 Uhr NOX Mobilheime hat sich im Gewerbegebiet Holsterfeld niedergelassen und verkauft neue und gebrauchte Mobilheime. Hier steht Verkäufer Jakob Nijzing vor einem 68 Quadratmeter großen Mobilheim. Foto: Wilfried Roggendorf up-down up-down

In den USA sind Mobilheime seit langem eine Alternative zum festen Wohnhaus. Doch auch in Deutschland sind sie im Kommen. Die Verwendung reicht vom Feriendomizil bis hin zum Wohnungsersatz. In Salzbergen werden solche Mobilheime nun verkauft.