Hoher Sachschaden entstanden Einbrecher stehlen vier Motorräder aus Gartenhütte in Salzbergen Von Jana Probst | 12.09.2023, 10:10 Uhr Vier Motorräder und Ausrüstung haben Einbrecher in der Nacht zu Montag in Salzbergen erbeutet.

In der Nacht zu Montag sind Unbekannte in eine Gartenhütte in Salzbergen eingestiegen und haben nicht nur mehrere Motorräder, sondern auch weitere Ausrüstung gestohlen.