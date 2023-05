In Salzbergen wurde die Garage eines Neubaus von Dieben geplündert. Sie erbeuteten einen 8000 Eure teuren Solarstromspeicher. Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down Polizei sucht Zeugen Diebe schlagen in Salzbergen zu: Stromspeicher aus Garage geklaut Von Philip Jesse | 19.05.2023, 14:28 Uhr

Eine spezielle Beute stahlen Diebe in dieser Woche aus der Garage eines Neubaus an der Kornblumenstraße in Salzbergen. Sie klauten einen dort eingebauten Stromspeicher. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um mehrere Täter handelt und suchen nach Zeugen.