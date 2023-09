Übersicht der Kirmestage

Sonntag, 8. Oktober: Ab 11 Uhr startet der Kirmesbetrieb, verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Montag, 9. Oktober: Familientag ab 14 Uhr (ermäßigte Preise an Fahrgeschäften und Spielbuden).

Viele verschiedene Fahrgeschäfte werden in diesem Jahr auf der Herbstkirmes angeboten. Beispielsweise wird es einen Autoscooter, Break-Dance, Musik-Express, Hip-Hop Dance und ein 40 Meter hohes Kettenkarussell geben. Durst und Hunger können an verschiedenen Essensbuden sowie in der Salzbergener Gastronomie gestillt werden.