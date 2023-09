Der Vorfall hat sich am Montag gegen 5.15 Uhr morgens ereignet. Ein maskierter Mann betrat zu diesem Zeitpunkt den bereits geöffneten Edeka-Markt an der Feldstraße in Salzbergen und forderte Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohte er die Besitzer der Filiale, eine 59-jährige Frau und ihren 63-jährigen Ehemann, mit einem Metalldorn.

Laut Polizei sagte das Ehepaar dem Räuber, dass kein Bargeld vorhanden ist. Daraufhin flüchtete der Mann, ohne Beute zu machen, in unbekannte Richtung.

Das Ehepaar beschreibt den Mann als etwa 25 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Der Mann trug eine dunkle Jacke und einen dunkel karierten Hut. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.