Von Wilfried Roggendorf | 29.08.2022, 09:24 Uhr

Nach zwei Jahren Coronapause Mehr als 270 Teilnehmer beim Raffinerielauf in Salzbergen

Beim 16. Raffinerielauf in Salzbergen sind am Samstag mehr als 270 Teilnehmer in verschiedenen Läufen, vom Bambinilauf bis zum Zehn-Kilometer-Hauptlauf, an den Start gegangen.