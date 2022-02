Die Sanierung im Kolping-Bildungshaus treibt Leiter Matthias Sierp voran. FOTO: Kolping-Bildungshaus Programm auch in Corona-Zeit Deshalb wird das Kolping-Bildungshaus in Salzbergen saniert Von Thomas Pertz | 27.02.2022, 09:22 Uhr

Viel Atmosphäre bietet das Kolping-Bildungshaus in Salzbergen. Damit das auch so bleibt, muss saniert werden. Rund 550.000 Euro kosten verschiedene Maßnahmen in den einzelnen Häusern.