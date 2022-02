Stilechter Abgang: Hubert Rausing wurde mit einem Oldtimer der Feuerwehr vomwurde er vom Rathaus nach Hause chauffiert. FOTO: Alfred Möller 47 Jahre Einsatz im Rathaus Salzbergener Unikat Hubert Rausing verabschiedet sich in den Ruhestand Von Ludger Jungeblut | 28.02.2022, 12:10 Uhr

Mehr als 47 Jahre hat Hubert Rausing in der Gemeinde Salzbergen gewirkt. Jetzt wechselte der 64-Jährige in den Ruhestand. Das Unikat aus Salzbergen berichtet, was sich alles verändert hat.