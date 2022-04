Für Schulklassen und Gruppen wird die Ausstellung auch nach Vereinbarung geöffnet. Der Eintritt ist frei, der bleibende Eindruck viel wert, denn 103 Menschen aller Generationen und unterschiedlicher Lebenswelten packten auf Initiative des Bestatters Fritz Roth den Koffer, der sie auf ihrer letzten Reise aus diesem Leben begleiten könnte. Die Inhalte der Koffer sind so vielfältig und individuell wie die Menschen und ihre Biografien, Träume und Weltanschauungen. Das Ergebnis ist ein faszinierendes Bild dessen, was dem Einzelnen wirklich nahe ist. Die Kraft der Gedanken hinter jedem Koffer wird durch Bilder und persönliche Begleitbriefe spürbar.

Seit zehn Jahren leistet das Hospiz-Team Abendstern Salzbergen e.V. seine segensreiche Arbeit in der Sterbe- und Trauerbegleitung und setzt sich für die gesellschaftliche Verankerung der Hospizidee ein. Anni Brinker und Maria Winnemöller vom Vorstand des Hospiz-Teams freuen sich, dass es dank vieler zweckgebundener Spenden gelungen ist, die nachhaltig beeindruckende und weltweit erfolgreiche Wanderausstellung für drei Wochen nach Salzbergen zu holen. Sie betonen: „Ein Anliegen dieser Aktion ist es, sich zu besinnen: auf die Endlichkeit jeden Lebens, auf die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, auf das, was wirklich wichtig ist.“

Auch Veranstaltungen

Die Ausstellung „Ein Koffer für die letzte Reise“ wird ergänzt durch verschiedene ansprechende Veranstaltungen. So gestaltet das Hospiz-Team am 7. und 8. 9. den katholischen Gottesdienst mit, im Anschluss daran ist die Besichtigung der Ausstellung möglich. „Vom Sterbehemd bis zum Kondolenzbuch“ lautet der Vortragstitel des Lingener Bestatters Pingel am 11. September um 19.30 Uhr, am 16.9 ebenfalls um 19.30 Uhr referiert Rita Wallmann vom Servicezentrum Demenz des Landkreis Emsland zum Weltalzheimertag. Im Rahmen eines Kinoabends wird am 23. 9. um 19.30 Uhr der Film „Das Meer in mir“ gezeigt. Auch hier ist der Eintritt zu allen Angeboten kostenfrei, Interessierte sind herzlich willkommen.

Ein besonderes Erlebnis verspricht am 15.9. um 11.00 Uhr das Lesungskonzert „Bevor ich gehe, bleibe ich“ mit Manfred Ody und Wilhelm Bakenecker. Der Eintritt zu diesem berührenden Programm nicht nur über den Tod, sondern auch über die Liebe und das Leben beträgt fünf Euro.