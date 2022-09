Wegen eines Gaslecks an der Rheiner Straße in Salzbergen ist die L39 dort derzeit gesperrt. Foto: Michael Gründel up-down up-down Bei Baggerarbeiten Gas strömte aus: L39 in Salzbergen wieder freigegeben und | 23.09.2022, 15:39 Uhr | Update vor 20 Min. Von Ludger Jungeblut Thomas Pertz | 23.09.2022, 15:39 Uhr | Update vor 20 Min.

Bei Baggerarbeiten an der Rheiner Straße in Salzbergen ist am Freitagnachmittag eine Gasleitung getroffen worden. Gas strömte aus. Die L39 wurde in beide Richtungen gesperrt und inzwischen wieder freigegeben.