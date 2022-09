Wegen eines Gaslecks an der Rheiner Straße in Salzbergen ist die L39 dort derzeit gesperrt. Foto: Michael Gründel up-down up-down Bei Baggerarbeiten Gas strömt aus: L39 in Salzbergen ist zurzeit gesperrt Von Thomas Pertz | 23.09.2022, 15:39 Uhr

Bei Baggerarbeiten an der Rheiner Straße in Salzbergen ist eine Gasleitung getroffen worden. Die L39 dort ist derzeit in beiden Richtungen gesperrt.