Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in der Nähe der Raffinerie Salzbergen entdeckt worden. Die Gemeinde bereitet die Evakuierung von 4500 Menschen aus dem Ort vor.

Fliegerbombe in Salzbergen entdeckt: 4500 Menschen müssen Häuser verlassen

Fundort in der Nähe der Raffinerie

Der Krisenstab ist am Sportplatz in Salzbergen eingerichtet worden.

Nach Angaben von Bürgermeister Andreas Kaiser war die Bombe bei Sondierungsarbeiten im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße gefunden worden. Zuletzt war im Jahr 2016 eine Fliegerbombe entschärft worden. Damals mussten 2000 Menschen ihre Häuser verlassen.

Wohnungen sollen verlassen werden

Wer privat eine Möglichkeit findet, bei Bekannten oder Verwandten unterzukommen oder einen Aufenthalt außerhalb der Wohnung planen kann, dem empfiehlt die Gemeinde, diese zu nutzen. Das Bürgertelefon der Gemeinde Salzbergen ist erreichbar unter 05976/94796-61 und -62. Fortlaufend informiert wird auf der Website www.salzbergen.de.

Hier sind die Evakuierungszentren:

Dorfgemeinschaftshaus Hummeldorf, Rheiner Straße

Dorfgemeinschaftshaus Steide, Steider Straße 100

Grundschule Holsten, Espel , Salzbergen

Hotel zur Ems, Emsstraße

Gaststätte Warburg

Bootshaus an der Reithalle, Emsstraße

Gemeindehaus Holsten, Feldstraße 2 (nur für Corona-Infizierte)

Besondere Regeln für Corona-Infizierte

In der Gemeinde Salzbergen gibt es aktuell 114 akute Corona-Infektionen. Für diese gelten Quarantäne-Regeln. Betroffene müssen sich unter Verwendung einer FFP2-Maske und ohne Kontaktaufnahme zu anderen Personen in eine andere geeignete Unterkunft begeben und sich dort für die Dauer der Evakuierung absondern. Betroffene, die nicht die Möglichkeit haben, eine andere geeignete private Unterkunft zu nutzen, können im Gemeindehaus Holstein an der Feldstraße 2 unterkommen. Das Evakuierungszentrum wird ausschließlich für Absonderungspflichtige zur Verfügung gestellt.