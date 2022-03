Auch für landwirtschaftliche Fahrzeuge der Firma Krone lieferte die Firma Vacu-Form aus Salzbergen schon Kunststoffteile. FOTO: Krone Keine Veränderungen bei Kunststoff-Hersteller Firma Vacu-Form in Salzbergen gehört nun zur Ewald Dörken AG Von Mike Röser | 05.03.2022, 10:20 Uhr

Besitzer-Wechsel bei Vacu-Form in Salzbergen: Der Hersteller von Kunststoffprodukten, der im Gewerbegebiet an der Raffinerie in Salzbergen seinen Sitz hat, gehört nun zur Ewald Dörken AG, die Wischemann Kunststoff übernommen hat.