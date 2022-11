Die Scheune brannte vollständig ab. Foto: NWM-TV up-down up-down 1000 Strohballen brennen lichterloh Feuer in Salzbergener Scheune verursacht hohen Sachschaden Von Finja Jaquet | 13.11.2022, 19:25 Uhr | Update vor 25 Min.

Eine Scheune am Eßeltweg in Salzbergen hat am Sonntag aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Das Gebäude brannte komplett ab.