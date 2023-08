Polizei sucht Zeugen Diebstahl bei Firma in Salzbergen: Zehn Rüttelplatten entwendet Von Philip Jesse | 29.08.2023, 09:40 Uhr Diebe haben am Wochenende bei einer Firma für Baumaschinen in Salzbergen ungewöhnliche Beute gemacht. Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down

Am Wochenende ist eine Firma an der Straße Holsterfeld in das Visier von Dieben geraten. Die Täter hatten es offenbar gezielt auf Baumaschinen abgesehen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.